Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
28 июня Владимир Путин легализовал параллельный импорт в России президентским указом.
Во вторник Владимир Путин ратифицировал законопроект о легализации параллельного импорта в России, разрешающего ввозить иностранную продукцию в обход западных санкций.
Согласно новому закону Путина, теперь предприятия и торговые сети в России освобождаются от ответственности за покупку санкционных товаров и их продажу на российском рынке.
В комментариях к законопроекту утверждается, что данное постановление необходимо для стабилизации российской экономики в условиях западных санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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