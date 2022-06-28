Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России

28 июня Владимир Путин легализовал параллельный импорт в России президентским указом.

Во вторник Владимир Путин ратифицировал законопроект о легализации параллельного импорта в России, разрешающего ввозить иностранную продукцию в обход западных санкций.

Согласно новому закону Путина, теперь предприятия и торговые сети в России освобождаются от ответственности за покупку санкционных товаров и их продажу на российском рынке.

В комментариях к законопроекту утверждается, что данное постановление необходимо для стабилизации российской экономики в условиях западных санкций.