Украинские хакеры в день конституции Украины взломали российские интернет- ресурсы

В день конституции Украины хакеры взломали онлайн ресурс КоммерсантъFM и сайт Росреестра

Так, на сайте Росреестра закреплен текст:

российские граждане солидарны с украинским народом в его борьбе за независимость и собственный, украино-ориентированный законодательный фундамент

А онлайн ресурс КоммерсантъFM непрерывно транслирует антивоенные песни группы "Ногу свело", национальный гимн Украины и народную песню "Червона калина".

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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