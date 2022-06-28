Украинские хакеры в день конституции Украины взломали российские интернет- ресурсы
В день конституции Украины хакеры взломали онлайн ресурс КоммерсантъFM и сайт Росреестра
Так, на сайте Росреестра закреплен текст:
российские граждане солидарны с украинским народом в его борьбе за независимость и собственный, украино-ориентированный законодательный фундамент
А онлайн ресурс КоммерсантъFM непрерывно транслирует антивоенные песни группы "Ногу свело", национальный гимн Украины и народную песню "Червона калина".
Опубликовано: Андрей Авдей
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