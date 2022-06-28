Минфин США объявил о запрете на импорт золота из России

Китай сократил экспорт в Россию на 38% со второй половины 2022 года

Согласно данным исследования Института мировой экономики Петерсона, по сравнению с показателями второй половины 2021 года, экспорт товаров из Китая в Россию с конца февраля по конец мая текущего года снизился на 38%.

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