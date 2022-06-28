Минфин США объявил о запрете на импорт золота из России

Американский Минфин сообщил, что администрация Вашингтона ввела эмбарго на импорт российского золота.

Во вторник вечером Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало новый ведомственный пресс-релиз, в котором сообщило, что США официально запрещают импорт золота из России с сегодняшнего дня.

Примечательно, что ранее американское информационное агентство Reuters сообщило о намерениях Джо Байдена заблокировать возможности многих западных стран покупать российского золото.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что данное решение команды Байдена лишит Россию дохода в 19 миллиардов долларов, поскольку продажа золота за рубеж являлась основным источником дохода РФ после продажи энергоресурсов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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