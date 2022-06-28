Минфин США объявил о запрете на импорт золота из России
Американский Минфин сообщил, что администрация Вашингтона ввела эмбарго на импорт российского золота.
Во вторник вечером Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало новый ведомственный пресс-релиз, в котором сообщило, что США официально запрещают импорт золота из России с сегодняшнего дня.
Примечательно, что ранее американское информационное агентство Reuters сообщило о намерениях Джо Байдена заблокировать возможности многих западных стран покупать российского золото.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что данное решение команды Байдена лишит Россию дохода в 19 миллиардов долларов, поскольку продажа золота за рубеж являлась основным источником дохода РФ после продажи энергоресурсов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
Global Times: НАТО обречён на разрушение
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину