Столтенберг заявил, что зависимость Запада от Китая и России угрожает его безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Запад от попадания в торговую зависимость от Китая и России.

Руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 28 июня сказал, что верит, что свободная торговля является благом для экономики, однако она может нести создать уязвимость открытых сообществ.

Примером слишком сильной зависимости от России Столтенберг назвал газ.

Глава НАТО добавил, что Западу необходимо торговать с Китаем, поскольку он станет самой большой экономикой мира.

Но необходимо быть бдительными, чтобы не попасть в зависимость от китайских товаров, допустим, редкоземельных веществ.

Также нельзя допустить, чтобы Китай контролировал критическую инфраструктуру, например, сети 5G.