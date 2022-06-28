Журнал The Spectator назвал позицию Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО подарком для Путина

Обозреватель британского журнала The Spectator Гэбриэл Кэвин заявил, что позиция Турции по членству скандинавских стран в Североатлантическом блоке крайне невыгодна для Запада.

Эксперт издания The Spectator Гэбриэл Кэвин 28 июня опубликовал статью, в которой сравнил вето Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО с занозой в боку Запада.

По словам Гэбриэла Кэвина, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занял жесткую линию по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс, что рушит планы по расширению НАТО.

По его словам, неформальным правилом в альянсе является поддержка вступления новых стран.

Противоречия руководства альянса и Турции стали неожиданностью для противников России и подарком для Путина.