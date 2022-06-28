Китай сократил экспорт в Россию на 38% со второй половины 2022 года
Согласно данным исследования Института мировой экономики Петерсона, по сравнению с показателями второй половины 2021 года, экспорт товаров из Китая в Россию с конца февраля по конец мая текущего года снизился на 38%.
Объём российского импорта в Китай вырос до рекордной отметки в $10,3 млрд.
Исследование (PIIE) проводилось с целью изучения эффективности санкций, введённых в отношении России.
Также стало известно, что объём экспорта из Китая составил 73 млрд долларов, однако к концу мая наблюдалось его резкое падение, как отмечают авторы исследования, это связано с опасением Пекина помогать России, так как Китай боится потерять доступ к рынкам, а также к европейским и американским технологиям.
Тем не менее, Китай не планирует отказываться от экономических отношений с Россией. На данный моментпримерно 80% от всего российского импорта в Китай оставляет нефть и газ.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
Global Times: НАТО обречён на разрушение
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину