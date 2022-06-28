Илона Маска выселяют: его офису нет места в компании

Tesla заявили, что для офиса Илона Маска недостаточно места. 31 мая Маск сказал руководителям, что они должны вернуться в офис или уйти в отставку.

Работники Tesla говорят, что планы Илона Маска по возвращению сотрудников в офис были осложнены нехваткой места на заводе компании во Фримонте, согласно отчету The Information.

Несколько работников, предпочитающих оставаться анонимными, сообщили изданию, что не смогли найти места для рабочего стола в корпоративных офисах в комплексе Tesla Fremont. Некоторые также заявили, что Wi-Fi был слишком слабым, чтобы они могли работать в офисе, сообщает издание.

Согласно информации, парковка также была в дефиците, поскольку возвращалось все больше рабочих. Было известно, что до пандемии рабочие завода доставляли челноки на фабрику во Фримонте.

После пандемии численность персонала Tesla увеличилась более чем вдвое - с примерно 48 000 сотрудников в 2019 году до почти 100 000 в прошлом году. Но ранее в этом месяце Маск заявил, что планирует сократить наемную рабочую силу Tesla на 10% на фоне опасений рецессии в США.

Некоторые работники сообщили The Information, что менеджеры на объекте сказали им приходить менее пяти дней в неделю из-за нехватки места - прямое противоречие мандату Маска от 31 мая.

В общекорпоративном электронном письме генеральный директор Tesla, как сообщается, сказал руководителям, что они должны приходить в офис минимум на 40 часов в неделю или уйти в отставку.

"Они должны притворяться, что работают где-то в другом месте", - написал тогда Маск в Twitter.

Миллиардер заявил, что этот шаг является частью усилий по содействию равенству между фабричными рабочими, которые должны были работать лично на протяжении всей пандемии, и руководителями.

На встрече на заводе 8 июня в Информации сообщалось, что Маск заявил, что планирует приходить в офис не менее шести дней в неделю.

Миллиардер утверждал, что в прошлом он проводил на этом объекте непомерно много времени. В 2018 году Маск сказал в подкасте Recode Decode, что его работа в Tesla и SpaceX иногда заставляла его спать на полу завода Tesla и работать более 120 часов в неделю. Позже в том же году генеральный директор заявил, что сократил продолжительность рабочей недели до 80-90 часов.