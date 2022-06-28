Бывшего мэра Херсона Колыхаева арестовали российские военные

Экс-мэр Херсона арестован, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремусов во вторник (28 июня).

«Экс-мэр (Игорь) Колыхаев арестован. Он считается мэром-героем в нацистской среде (...) Этот человек, который причинял много вреда процессу денацификации, наконец-то нейтрализован», — заявил Стремоусов.

Напомним, что в понедельник представитель НМ ЛНР сообщил СМИ о нахождении в Лисичанске высокопоставленных киевских чиновников и о том, что их пытаются там задержать.