Бывшего мэра Херсона Колыхаева арестовали российские военные
Экс-мэр Херсона арестован, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремусов во вторник (28 июня).
«Экс-мэр (Игорь) Колыхаев арестован. Он считается мэром-героем в нацистской среде (...) Этот человек, который причинял много вреда процессу денацификации, наконец-то нейтрализован», — заявил Стремоусов.
Напомним, что в понедельник представитель НМ ЛНР сообщил СМИ о нахождении в Лисичанске высокопоставленных киевских чиновников и о том, что их пытаются там задержать.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
Global Times: НАТО обречён на разрушение
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину