Центробанк Венгрии резко повысил ключевую процентную ставку
Центральный банк Венгрии удивил финансовые рынки во вторник сильным повышением процентной ставки.
Ключевая процентная ставка вырастет на 1,85 процентных пункта до 7,75 процента, объявил центральный банк в Будапеште во вторник.
Это самое большое повышение ставки со времен финансового кризиса 2008 года. Аналитики ожидали изменения в среднем всего на 0,5 пункта.
В дополнение к учетной ставке до такого же уровня была повышена ставка по недельным депозитам, которая некоторое время служила фактической учетной ставкой.
Причиной резких контрмер центрального банка является, с одной стороны, высокая инфляция, а с другой, слабая национальная валюта - форинт.
За последние несколько недель он неоднократно подвергался давлению и неоднократно падал до рекордно низкого уровня по отношению к евро.
После текущего повышения процентной ставки курс форинта несколько укрепился.
Венгерский центральный банк ужесточает свою денежно-кредитную политику в течение некоторого времени. Однако аналитики неоднократно обвиняли гарантов в том, что они действуют недостаточно последовательно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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