Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки: чего стоит опасаться людям
Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки начинает пугать очень многих. И не зря. Степень летальности у данного заболевания достаточно большая. Но так ли страшен недуг?
Не успели люди оправиться от короновируса, как новые болезни начинают завоевывать мир. Конго-крымская геморрагическая лихорадка наступает. Но стоит ли ее также бояться как и предыдущий?
Данный недуг можно назвать высоко летальным, однако уровень передачи совсем не высокий. Сейчас на юге России были обнаружены новые штаммы. Он был назван "Европа-3". Данная разновидность абсолютно новая, при этом проявляется больше клинических проявлений.
Заработать болезнь можно через иксодового клеща. Насекомые крайне мелкие и риск получения недуга крайне высокий.
Однако в России вирусологи заверили, что бояться нечего. По итогам проверки директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сказал, что этот вирус присутствовал в России много тысяч лет, однако каждый новый штамм не может вызывать интереса.
Можно смело утверждать, что боязни пандемии не должно быть, хотя несколько случаев в день отмечается в стране. Данный недуг больше всего возникает у Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, очаги есть также в северокавказских республиках.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
Global Times: НАТО обречён на разрушение
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино
Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
Глава Совбеза Беларуси сообщил об отсутствии планов по нападению на Украину