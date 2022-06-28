Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки: чего стоит опасаться людям

Вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки начинает пугать очень многих. И не зря. Степень летальности у данного заболевания достаточно большая. Но так ли страшен недуг?

Не успели люди оправиться от короновируса, как новые болезни начинают завоевывать мир. Конго-крымская геморрагическая лихорадка наступает. Но стоит ли ее также бояться как и предыдущий?

Данный недуг можно назвать высоко летальным, однако уровень передачи совсем не высокий. Сейчас на юге России были обнаружены новые штаммы. Он был назван "Европа-3". Данная разновидность абсолютно новая, при этом проявляется больше клинических проявлений.

Заработать болезнь можно через иксодового клеща. Насекомые крайне мелкие и риск получения недуга крайне высокий.

Однако в России вирусологи заверили, что бояться нечего. По итогам проверки директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев сказал, что этот вирус присутствовал в России много тысяч лет, однако каждый новый штамм не может вызывать интереса.

Можно смело утверждать, что боязни пандемии не должно быть, хотя несколько случаев в день отмечается в стране. Данный недуг больше всего возникает у Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей, очаги есть также в северокавказских республиках.