В США ввели запрет на импорт российского золота

28 июня в Министерстве финансов США сообщили о вступлении в силу запрета на импорт российского золота.

Как заявил президент США Джо Байден, из-за запрета Россия лишится десятков миллионов долларов, так как золото занимает огромную долю экспорта страны.

Также в министерстве добавили, что к решению США присоединились Великобритания, Канада и Япония.

Как уточняется, запрет не коснётся лишь того золота, которое до сегодняшнего дня находилось за пределами РФ.