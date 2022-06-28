В США ввели запрет на импорт российского золота
28 июня в Министерстве финансов США сообщили о вступлении в силу запрета на импорт российского золота.
Как заявил президент США Джо Байден, из-за запрета Россия лишится десятков миллионов долларов, так как золото занимает огромную долю экспорта страны.
Также в министерстве добавили, что к решению США присоединились Великобритания, Канада и Япония.
Как уточняется, запрет не коснётся лишь того золота, которое до сегодняшнего дня находилось за пределами РФ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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