Премьер Болгарии Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов к 3 июля

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков утверждает, что правительство страны инициировало процесс высылки семидесяти российских политиков.

Вечером 28 июня Болгарское национальное телевидение сообщило, что премьер-министр страны Кирил Петков заявил о высылке 70 российских политиков в рамках санкций, связанных со спецоперацией РФ в Украине.

По словам Петкова, все высылаемые российские дипломаты и сотрудники российского посольства в Болгарии занимались шпионажем в пользу Москвы.

"Мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест в воскресенье вылетит обратно в Москву", - констатировал Кирил Петков в ходе репортажа на местном болгарском телевидении.