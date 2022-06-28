Премьер Болгарии Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов к 3 июля
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков утверждает, что правительство страны инициировало процесс высылки семидесяти российских политиков.
Вечером 28 июня Болгарское национальное телевидение сообщило, что премьер-министр страны Кирил Петков заявил о высылке 70 российских политиков в рамках санкций, связанных со спецоперацией РФ в Украине.
По словам Петкова, все высылаемые российские дипломаты и сотрудники российского посольства в Болгарии занимались шпионажем в пользу Москвы.
"Мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест в воскресенье вылетит обратно в Москву", - констатировал Кирил Петков в ходе репортажа на местном болгарском телевидении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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