Российская администрация Запорожской области сообщила о взрыве в порту Бердянска
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в порту Бердянска, возможно произошел теракт.
Чиновник военно-гражданской администрации Запорожья, учрежденной Россией, Владимир Рогов вечером 28 июня сообщил о мощном взрыве в Бердянске в передаче «Соловьев Live».
По словам Рогова, взрыв произошел примерно в 17:50, возможно, это был теракт.
Информация является предварительной, чиновник сказал, что не знает, что именно произошло.
Накануне Рогов обвинял Украину в подрыве трансформаторной подстанции, из-за которого жители Бердянска потеряли доступ к электричеству.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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