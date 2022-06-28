Российская администрация Запорожской области сообщила о взрыве в порту Бердянска

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в порту Бердянска, возможно произошел теракт.

Чиновник военно-гражданской администрации Запорожья, учрежденной Россией, Владимир Рогов вечером 28 июня сообщил о мощном взрыве в Бердянске в передаче «Соловьев Live».

По словам Рогова, взрыв произошел примерно в 17:50, возможно, это был теракт.

Информация является предварительной, чиновник сказал, что не знает, что именно произошло.

Накануне Рогов обвинял Украину в подрыве трансформаторной подстанции, из-за которого жители Бердянска потеряли доступ к электричеству.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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