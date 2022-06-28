Звезда "Сватов" Фёдор Добронравов впервые высказал свою позицию по СВО

Фёдор Добронравов впервые высказал свою позицию по СВО, посетив госпиталь для раненых в ходе СВО российских военнослужащих.

Актер раздавал раненым автографы, фотографировался с ним, интересовался состоянием здоровья и желал успехов.

До посещения госпиталя Фёдор Добронравов никак не высказывал свое отношение к спецоперации.

Теперь же визит говорит сам за себя.

Кстати, это вызвало гневную реакцию на родине актера, в Украине.