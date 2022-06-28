Звезда "Сватов" Фёдор Добронравов впервые высказал свою позицию по СВО
Фёдор Добронравов впервые высказал свою позицию по СВО, посетив госпиталь для раненых в ходе СВО российских военнослужащих.
Актер раздавал раненым автографы, фотографировался с ним, интересовался состоянием здоровья и желал успехов.
До посещения госпиталя Фёдор Добронравов никак не высказывал свое отношение к спецоперации.
Теперь же визит говорит сам за себя.
Кстати, это вызвало гневную реакцию на родине актера, в Украине.
Опубликовано: Андрей Авдей
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