Звезда "Сватов" Фёдор Добронравов впервые высказал свою позицию по СВО

Фёдор Добронравов впервые высказал свою позицию по СВО, посетив госпиталь для раненых в ходе СВО российских военнослужащих.

Актер раздавал раненым автографы, фотографировался с ним, интересовался состоянием здоровья и желал успехов.

До посещения госпиталя Фёдор Добронравов никак не высказывал свое отношение к спецоперации.

Теперь же визит говорит сам за себя.

Кстати, это вызвало гневную реакцию на родине актера, в Украине.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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