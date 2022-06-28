Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в порту Бердянска раздался взрыв.

Изначально местные СМИ сообщили, что в качестве версии произошедшего в Бердянске взрыва рассматривается теракт армии Украины, однако позднее сотрудник ВГА Запорожской области Владимир Рогов прояснил ситуацию.

"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", - утверждает Рогов.

Напомним, что Запорожская и Херсонская области перешли под контроль вооружённых сил России после начала специальной военной операции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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