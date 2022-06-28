Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в порту Бердянска раздался взрыв.
Изначально местные СМИ сообщили, что в качестве версии произошедшего в Бердянске взрыва рассматривается теракт армии Украины, однако позднее сотрудник ВГА Запорожской области Владимир Рогов прояснил ситуацию.
"В процессе разминирования взорваны неподлежащие перевозке неразорвавшиеся боеприпасы — наследство от террористов Зеленского", - утверждает Рогов.
Напомним, что Запорожская и Херсонская области перешли под контроль вооружённых сил России после начала специальной военной операции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Рогов: в порту Бердянска взорвалось «наследство» Зеленского
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