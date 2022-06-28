Китайский журналист Чжан Хао уверен в приближающемся провале Североатлантического альянса.

28 июня в китайской газете Global Times новостной обозреватель Чжан Хао поделился своим мнением касательно перспектив дальнейшего существования Североатлантического альянса учитывая проводимую им геополитическую политику.

Хао считает, что НАТО можно назвать замком из песка, который скоро обязательно рухнет и отмечает, что куда бы не потянулась «тёмная рука» альянса люди всегда там насторожены, доверия к действиям лидеров объединения практически ни у кого не осталось.

Помимо прочего Чжан Хао он указывает на то, что действия НАТО заключаются лишь в продвижении личных ценностей и обеспечении собственной защиты жертвуя безопасностью других стран.