В Бельгии на военной  базе хранения ядерного оружия, обнаружили подпольную нарколабораторию

Лаборатория по производству таблеток экстази была обнаружена на бельгийской военной базе, где, находится часть ядерного арсенала НАТО, сообщил источник в судебной системе.

На месте были арестованы два человека, которые «не являются сотрудниками Министерства обороны», сообщил AFP представитель прокуратуры бельгийской провинции Лимбург.

«В среду, 22 июня 2022 года, местная полиция в Кампине обнаружила лабораторию по производству синтетических наркотиков, расположенную на военной территории (НАТО) в Пире, используемую для производства МДМА», сообщается в пресс-релизе.

Лаборатория, говорится в заявлении, «была демонтирована специализированными службами федеральной полиции в сотрудничестве с Национальным институтом криминологии (NICC) и гражданской защиты».

Известно что на этой базе размещается американское ядерное оружие в рамках системы обороны НАТО.

Еще в конце 1980-х бельгийский министр признал наличие ядерного оружия на базе Кляйне-Брогель, где действует контингент американской армии. Но никаких подробностей об их количестве не сообщается.

Окрестности бельгийской базы регулярно становятся ареной демонстраций пацифистов и экологов, осуждающих отсутствие прозрачности. В 2019 году член парламента Бельгии Самуэль Коголати (Ecolo) подсчитал, что на этой базе под американским контролем хранилось от 10 до 20 ядерных боеголовок.