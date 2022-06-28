В Бельгии на военной базе хранения ядерного оружия, обнаружили подпольную нарколабораторию
Лаборатория по производству таблеток экстази была обнаружена на бельгийской военной базе, где, находится часть ядерного арсенала НАТО, сообщил источник в судебной системе.
На месте были арестованы два человека, которые «не являются сотрудниками Министерства обороны», сообщил AFP представитель прокуратуры бельгийской провинции Лимбург.
«В среду, 22 июня 2022 года, местная полиция в Кампине обнаружила лабораторию по производству синтетических наркотиков, расположенную на военной территории (НАТО) в Пире, используемую для производства МДМА», сообщается в пресс-релизе.
Лаборатория, говорится в заявлении, «была демонтирована специализированными службами федеральной полиции в сотрудничестве с Национальным институтом криминологии (NICC) и гражданской защиты».
Известно что на этой базе размещается американское ядерное оружие в рамках системы обороны НАТО.
Еще в конце 1980-х бельгийский министр признал наличие ядерного оружия на базе Кляйне-Брогель, где действует контингент американской армии. Но никаких подробностей об их количестве не сообщается.
Окрестности бельгийской базы регулярно становятся ареной демонстраций пацифистов и экологов, осуждающих отсутствие прозрачности. В 2019 году член парламента Бельгии Самуэль Коголати (Ecolo) подсчитал, что на этой базе под американским контролем хранилось от 10 до 20 ядерных боеголовок.
Опубликовано: Тарас Медведев
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