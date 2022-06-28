Прибрежный боевой корабль ВМС США начал развёртывание на Ближнем Востоке, впервые в истории

Первый прибрежный боевой корабль ВМС США USS Sioux City (LCS 11) прибыл в Бахрейн и приступил к развёртыванию.

Прибрежные боевые корабли являются универсальными и способными выполнять широкий спектр задач флот, действуя вместе с региональными военно-морскими силами и береговой охраной.

После прибытия на Ближний Восток в мае Sioux City действовал  в Красном море, Баб-эль-Мандебском заливе и Аденском заливе.

Мы создаем новый рубеж для боевых кораблей прибрежной зоны

- заявил коммандер Скотт Уитворт, командир авианосца.

Sioux City переброшен с вертолетом MH-60 Seahawk из 22-й морской боевой эскадрильи вертолетов (HSC).

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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