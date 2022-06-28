Прибрежный боевой корабль ВМС США начал развёртывание на Ближнем Востоке, впервые в истории

США ввели мощные санкции против России, они затронули золото и оборонную промышленность

США ввели санкции в отношении более чем 100 объектов, а также запрет на импорт российского золота. Такие меры были приняты в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя лидеры G7.

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