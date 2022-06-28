Изабелла Баварская: почему принцессу возненавидел весь французский народ

Изабелла Баварская - одна из интересных персон средневековья. Судьба ее была хорошей, но немного драматической. За что французский народ так возненавидел принцессу?

Изабелла была настолько бедной и неприглядной, что даже свадебный наряд ей просто подарила родственница мужа. В бархатном платье с золотистыми лилиями выходила замуж будущая принцесса.

Данный союз был очень долгожданным, над ним колдовали не один год. Государь Карл V Мудрый просто грезил обнаружить большое количество людей для хорошей борьбы с англичанами. Еще перед смертью он заставил поклясться сыну, что возьмёт в жены дочь герцога Стефана III Великолепного.

Изабелла действительно очень боялась, т.к. нужно было провести большое количество стыда, осмотров и всего прочего. К тому же она стыдилась своего скромного гардероба. Но в 1385 году невесту повезли во дворец.

На фоне других девушек, она выглядела весьма скудно. Но было и еще одно но, жених тайком наблюдал на протяжении всей поездки за Изабеллой, чтобы посмотреть насколько она хороша.

И несмотря на всю прагматичность и политический подтекст, брак действительно оказался счастливым. Остальное сделала щедрая герцогиня Орлеанская, которая выделали деньги на одежду.

После свадьбы Карлу VI предстояло отправляться на поле битвы – шла Столетняя война. А девушку оставили в том же доме на обучении манерам и французскому. К концу зимы Изабелла порадовала мужа сказав ему, что беременна. Радости не было предела, однако Дофин скончался на первых месяцах жизни.

Девушка была в большой печали, но супруг очень старался облегчить ее горе и подарил Изабелле великолепную белую лошадь, он заказал для неё изящно оформленную Библию и ожерелье из крупного жемчуга. Девушка с годами начала хорошеть и притянулась к деньгам, даже после очередной беременности был введен новый налог, от которого народ не порадовался.

С того момента и пошла ненависть к юной принцессе. Ей приписывали много романов с родственниками. А затем у Карла в 1392 году случилось безумие. Он отказывался мыться, громко кричал и готов был броситься с мечом на каждого, кто косо посмотрит на него, а также начинал бить свою жену. Однажды она не выдержала и переехала во дворец Барбетт.

И это дало новую пищу для слухов: если королева живет отдельно – значит, она наверняка принимает у себя тайных поклонников. Непонятно как она выдержала это все, однако свою жизнь она прожила хорошо.