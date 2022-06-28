Глава Шотландии Стерджен анонсировала референдум по независимости от Британии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила о подготовке референдума по выходу страны из состава Великобритании.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стерджен публично заявила, что страна начала подготовку к проведению референдума о независимости и выходе из состава Великобритании.

По данным Стерджен, референдум должен состояться 19 октября 2023 года, а в предлагаемом бюллетене будет вынесен лишь один вопрос для голосования.

Местные шотландские СМИ уже обнародовали фотографию данного бюллетеня, в котором у граждан спросят, должна ли Шотландия стать независимым государством.