Глава Шотландии Стерджен анонсировала референдум по независимости от Британии
Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила о подготовке референдума по выходу страны из состава Великобритании.
28 июня первый министр Шотландии Никола Стерджен публично заявила, что страна начала подготовку к проведению референдума о независимости и выходе из состава Великобритании.
По данным Стерджен, референдум должен состояться 19 октября 2023 года, а в предлагаемом бюллетене будет вынесен лишь один вопрос для голосования.
Местные шотландские СМИ уже обнародовали фотографию данного бюллетеня, в котором у граждан спросят, должна ли Шотландия стать независимым государством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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