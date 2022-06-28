Байден заявил, что НАТО угрожает само себе, выступая на саммите альянса в Мадриде

Выступая в Мадриде без телесуфлера, Байден запутался в угрозах, которые представляет альянс или которые грозят альянсу

Президент США, выступая перед членами НАТО на саммите в Мадриде, удивил участников полной путаницей в угрозах альянсу:

Суть в том, что вместе альянс угрожает своему положению, разбирается с угрозами и усиливает своё положение против угроз с Востока и Юга

-сказал он.

Что конкретно имел в виду президент США, никто из участников так и не понял.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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