Sky News: Шотландия анонсировала референдум о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стренджент заявила о своих намерениях провести второй референдум о выходе из Великобритании.
Лидер шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с заявлением о проведении 19 октября 2023 года второго по счёту референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию более благополучной и справедливой.
Стерджен сообщила, что уже направила письмо в Вестминстер. Она отмечает, что не позволит стать шотландской демократии пленницей Бориса Джонсона или любого другого британского премьер-министра.
Примечательно, что сразу после выступления Николы Стерджен нашлись несогласные с её решением. Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что Стерджен просто пытается отвлечь внимание населения Шотландии от действительно важных проблем в экономике.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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