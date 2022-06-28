Sky News: Шотландия анонсировала референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стренджент заявила о своих намерениях провести второй референдум о выходе из Великобритании.

Лидер шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен выступила с заявлением о проведении 19 октября 2023 года второго по счёту референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию более благополучной и справедливой.

Стерджен сообщила, что уже направила письмо в Вестминстер. Она отмечает, что не позволит стать шотландской демократии пленницей Бориса Джонсона или любого другого британского премьер-министра.

Примечательно, что сразу после выступления Николы Стерджен нашлись несогласные с её решением. Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что Стерджен просто пытается отвлечь внимание населения Шотландии от действительно важных проблем в экономике.