Финляндия, Швеция и Турция выпустят совместный документ по терроризму

Финляндия и Швеция, вступающие в НАТО, а также Турция занимаются подготовкой трехстороннего документа по экспорту оружия и терроризму.

В Мадриде 29-30 июня должен состояться саммит стран НАТО, на котором планируется доработать трехсторонний документ по террористической угрозе.

Этот документ является ответом на озабоченность Турции экспортом оружия. Президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретятся в Мадриде и обсудят данный документ.

Ранее Финляндия и Швеция назвали Россию угрозой своей безопасности и подали заявки на вступление в НАТО.

Однако Турция наложила вето на их вступление по нескольким причинам, одной из которых была возможная связь скандинавских стран с Рабочей партией Курдистана.