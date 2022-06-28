Совмин: Нацбанк Беларуси выплатит госдолг по еврооблигациям в белорусских рублях
Пресс-служба белорусского Совмина сообщила о намерениях Беларуси выплачивать госдолг в рублях.
Вечером понедельника Совмин Беларуси опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что официальный Минск принял решение о выплате белорусского государственного долга в национальной валюте.
По данным Совета министров РБ, с этого для правительство Беларуси намеревается выполнять взятые на себя обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.
При этом в Совмине заверили, что соответствующая договорённость в правительстве достигнута на всех уровнях и согласована с национальным банком страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
МВД ЛНР: Под Лисичанском захвачены в плен десятки иностранных наемников ВСУ
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Миллионеры и миллиардеры рассказали, на что потратили свою первую большую зарплату
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино