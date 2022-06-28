Совмин: Нацбанк Беларуси выплатит госдолг по еврооблигациям в белорусских рублях

Пресс-служба белорусского Совмина сообщила о намерениях Беларуси выплачивать госдолг в рублях.

Вечером понедельника Совмин Беларуси опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что официальный Минск принял решение о выплате белорусского государственного долга в национальной валюте.

По данным Совета министров РБ, с этого для правительство Беларуси намеревается выполнять взятые на себя обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

При этом в Совмине заверили, что соответствующая договорённость в правительстве достигнута на всех уровнях и согласована с национальным банком страны.