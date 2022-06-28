Госдума РФ приняла закон о навозе: он больше не считается отходами

Согласно принятому Государственной думой закону навоз теперь становится объектом купли-продажи

Государственная Дума россии приняла закон, согласно которому навоз больше не относится к категории отходов.

Теперь это объект купли-продажи, который можно официально реализовывать, приобретать, а также оформить на него право собственности.

Дачники могут вздохнуть спокойно - теперь покупка животного удобрения у местных - это законодательно разрешённая сделка.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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