Госдума РФ приняла закон о навозе: он больше не считается отходами
Согласно принятому Государственной думой закону навоз теперь становится объектом купли-продажи
Государственная Дума россии приняла закон, согласно которому навоз больше не относится к категории отходов.
Теперь это объект купли-продажи, который можно официально реализовывать, приобретать, а также оформить на него право собственности.
Дачники могут вздохнуть спокойно - теперь покупка животного удобрения у местных - это законодательно разрешённая сделка.
Опубликовано: Андрей Авдей
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