Госдума РФ приняла закон о навозе: он больше не считается отходами

Согласно принятому Государственной думой закону навоз теперь становится объектом купли-продажи

Государственная Дума россии приняла закон, согласно которому навоз больше не относится к категории отходов.

Теперь это объект купли-продажи, который можно официально реализовывать, приобретать, а также оформить на него право собственности.

Дачники могут вздохнуть спокойно - теперь покупка животного удобрения у местных - это законодательно разрешённая сделка.