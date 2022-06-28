Турция согласилась поддержать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Пресс-служба канцелярии президента Финляндии сообщила, что Турция гортова поддержать вступление скандинавских стран в НАТО.

Вечером 28 июня канцелярия финского президента Саули Нийнистё сообщила, что Турция согласилась оказать поддержку для вступления Финляндии и Швеции в НАТО, хотя ранее Тайип Эрдоган категорически был против.

Сегодня днём состоялось заседание представителей Турции, Швеции и Финляндии, которое модерировалось генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам заседания все три стороны согласились разработать совместный документ о противодействию терроризму, который будет составлен за два дня.

Примечательно, что изначально Эрдоган отказал Швеции и Финляндии на запрос о членстве в НАТО, обвинив эти страны в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции.