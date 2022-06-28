В правительстве Финляндии сообщили, что Турция поддержала вступление страны в НАТО
Турция согласилась поддержать членство страны в рядах североатлантического альянса.
В кабинете президента Финляндии сообщили, что Турция изменила свое решение по поводу присоединения страны к альянсу НАТО.
Теперь Турция якобы не намерена препятствовать присоединению страны е североатлантическому альянсу.
Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии к НАТО на грядущем саммите в Мадриде.
"Канцелярия Ниинистё сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО", - передает РИА Новости.
При этом Стокгольм и Хельсинки обязались не поддерживать организации Курдов, признанные террористическими в Турции.
Опубликовано: Николай Скира
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