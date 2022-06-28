В правительстве Финляндии сообщили, что Турция поддержала вступление страны в НАТО

Турция согласилась поддержать членство страны в рядах североатлантического альянса.

В кабинете президента Финляндии сообщили, что Турция изменила свое решение по поводу присоединения страны к альянсу НАТО.

Теперь Турция якобы не намерена препятствовать присоединению страны е североатлантическому альянсу.

Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии к НАТО на грядущем саммите в Мадриде.

"Канцелярия Ниинистё сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО", - передает РИА Новости.

При этом Стокгольм и Хельсинки обязались не поддерживать организации Курдов, признанные террористическими в Турции.