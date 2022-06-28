Турция официально заявила о согласии на вступление в НАТО Швеции и Финляндии
Турция более не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в ряды НАТО.
В правительстве Финляндии заявили, что Турция больше не будет препятствовать присоединению страны к альянсу НАТО.
Также отмечается, что Анкара дала добро на присоединение и Швеции. В Турции эту информацию подтвердили на самом высоком уровне.
Об этом сообщили в канцелярии президента Эрдогана. Швеция и Финляндия обязались не поддерживать курдских террористов.
"НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии, заявляет пресс-служба альянса", - передает ТАСС.
Напомним, что сага с принятием или непринятием этих стран в ряды НАТО длилась уже несколько недель.
Опубликовано: Николай Скира
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