Турция официально заявила о согласии на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Турция более не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в ряды НАТО.

В правительстве Финляндии заявили, что Турция больше не будет препятствовать присоединению страны к альянсу НАТО.

Также отмечается, что Анкара дала добро на присоединение и Швеции. В Турции эту информацию подтвердили на самом высоком уровне.

Об этом сообщили в канцелярии президента Эрдогана. Швеция и Финляндия обязались не поддерживать курдских террористов.

"НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии, заявляет пресс-служба альянса", - передает ТАСС.

Напомним, что сага с принятием или непринятием этих стран в ряды НАТО длилась уже несколько недель.

Опубликовано: Николай Скира

 

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