Канцелярия Эрдогана: Финляндия и Швеция взяли обязательства по терроризму
Пресс-служба канцелярии Тайипа Эрдогана уведомляет, что Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом.
28 июня пресс-секретарь канцелярии Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, согласно которому Анкара не будет блокировать вступление скандинавских государств в ряды НАТО.
Взамен Швеция и Финляндия обязуются не поддерживать террористические организации РПК, YPG и FETÖ, как ранее того требовало правительство Турции.
Также Финляндия и Швеция пообещали продавать оружие Турции, что было ещё одним требованием Тайипа Эрдогана для вступления этих стран в Североатлантический альянс.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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