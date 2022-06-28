Канцелярия Эрдогана: Финляндия и Швеция взяли обязательства по терроризму

Пресс-служба канцелярии Тайипа Эрдогана уведомляет, что Финляндия и Швеция согласились сотрудничать с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом.

28 июня пресс-секретарь канцелярии Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, согласно которому Анкара не будет блокировать вступление скандинавских государств в ряды НАТО.

Взамен Швеция и Финляндия обязуются не поддерживать террористические организации РПК, YPG и FETÖ, как ранее того требовало правительство Турции.

Также Финляндия и Швеция пообещали продавать оружие Турции, что было ещё одним требованием Тайипа Эрдогана для вступления этих стран в Североатлантический альянс.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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