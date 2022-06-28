Столтенберг заявил о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что Турция согласилась со вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Турция дала добро на присоединение к альянсу Швеции и Финляндии.

"Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс присоединения к альянсу", - заявил он.

Также в канцелярии президента Финляндии заявили об этом, отметив, что Турция более не будет препятствовать процессу вступления в НАТО.

В кабинете Раджепа Эрдогана данную информацию также подтвердили данную информацию, передает РИА Новости.

29 июня должен пройти очередной саммит НАТО, на котором должны объявить о приглашении этих стран в альянс.