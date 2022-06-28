Семейный треугольник: отец отбил у дочери парня
Гомосексуализм - дело обычное для западных стран. История произошла в Шанхае: отец отбил у своей дочери парня, с которым у него давно была связь.
Любовные треугольники дело нередкое. Гораздо реже, когда отец пытается отбить у дочери парня. Именно такой случай произошел в Китае. Этот курьезный семейный конфликт случился из-за неожиданно возникшего любовного треугольника. Странно, забавно, но факт.
Пара встречалась недолго, а когда отец увидел парня, он запретил ей видеться с ним. При этом мужчина не захотел это сделать семейным путем, без публики здесь не обошлось. В Шанхае отец сделал публичный конфликт, пытаясь выяснить отношения.
Влюбленный в парня мужчина потребовал, чтобы он бросил его дочь и стал встречаться с ним. Непонятно совсем в каком шоке была девушка, и насколько это ей причинило психологическую травму.
После выяснения отношений отец признался, что специально посодействовал тому, чтобы парень с дочерью познакомился, чтобы часто видеться с ним. В его планы совершенно не входило, что пара начнет встречаться.
Также открылись и более грязные подробности: у мужчин ранее были интимные отношения. Бурную ссору успокоили полицейские, которые прибыли на место преступления, чтобы те прекратили нарушать общественный порядок.
Опубликовано: Силивончик Алина
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