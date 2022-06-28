Столтенберг пригрозил Путину отправить войска НАТО к российской границе

Глава НАТО Йенс Столтенберг пообещал Владимиру Путину больше НАТО на границе с Россией.

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал согласие Турции на присоединение к альянсу Швеции и Финляндии.

По словам Столтенберга, теперь у границе Российской Федерации будет больше стран-членов НАТО.

Это означает, что прямо у российской границы теперь будут находиться новые подразделения Вооруженных сил альянса.

"Путин получит больше НАТО на границе с Россией", - заявил Йенс Столтенберг.

Также он анонсировал приглашение Швеции и Финляндии в ряды НАТО. По его словам. это должно произойти на саммите 29 июня.

Отметим, что Турция договорилась с обеими странами о том, что они не будут поддерживать курдских террористов в обмен на согласие Анкары на присоединение их к альянсу.