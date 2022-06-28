Харису - первая трансгендерная кореянка в мире

Харису, модель, певица и актриса, является первой в истории трансгендерной кореянкой, пришедшей в индустрию развлечений.

Хотя она родилась как мужчина по имени Ли Кен Йеоп, далее Кен Ын/Харису, идол с детства идентифицировала себя как женщину.

Когда ей исполнилось 20 лет, в 1995 году она перенесла операцию по смене пола, завершив свою женскую идентичность. В одном из своих интервью Харису призналась, что предпочла бы умереть, если бы не смогла стать полноценной женщиной. Таким образом, она законно сменила свой пол, а также свои гениталии.

В частности, Харису родилась в 1975 году, и в феврале следующего года ей исполнится 46 лет. Но с ее юной красотой пользователи Сети задаются вопросом, как ей удавалось сохранять свою красоту. Некоторые даже говорили, что она похожа на настоящую куклу.

В 2001 году Харису, что происходит от английского выражения "Hot Issue", приобрела известность после своего появления в рекламе косметики DoDo. В рекламном ролике идол продемонстрировала зрителям уникальный намек на то, что она трансгендерна, когда, несмотря на ее элегантный женский образ, было выделено ее цифровое кадыко.

Первоначально они думали, что рекламный ролик получит негативные отзывы от зрителей, особенно среди корейцев, на которых ЛГБТХарису излучала кукольный образ, подчеркивая свои большие глаза и идеальную V-образную форму лица.

Ее розовые губы и симметричная пара бровей также получили похвалу от пользователей сети.К + тогда все еще было табу, но, напротив, Харису получила множество похвал за ее лицо, которое "красивее, чем у женщины". Это стало ее прорывом, который также сыграл значительную роль в ее музыкальном и актерском дебюте.

Харису была представлена как актриса в своей первой главной роли в фильме "Желтые волосы 2". Прежде чем дебютировать в качестве корейской певицы, у нее также была камео в музыкальном клипе Turbo.

Позже она дебютировала как сольная исполнительница со своим альбомом "Temptation", который был хорошо принят слушателями и занял 32-е место в музыкальных чартах K-pop.

Харису как надежда для транс-женщин в Корее и брак Будучи первым трансгендерным идолом в Азии и второй легальной транс-женщиной в Корее, она стала надеждой на то, что другие трансгендеры в стране будут приняты.

В 2005 году Харису встречалась с Микки Юнгом, бывшим рэпером и участником танцевальной группы EQ. Позже, в 2007 году, она вышла за него замуж. Однако в 2017 году она развелась с Микки.

В MBC айдол рассказала, что хотела сделать пересадку матки, чтобы самой выносить ребенка, в обмен на то, что она полежит два-три года, чтобы полностью выздороветь, но позже она передумала.

Тем временем Харису была очень активна, демонстрируя свое превращение в певицу трот после "Voice Trot" в этом году.