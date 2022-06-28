Миллионеры и миллиардеры рассказали, на что потратили свою первую большую зарплату

Люди, которые сегодня являются знаменитыми миллионерами и миллиардерами, когда-то получили свою первую большую зарплату. Каждый из них потратил ее по-своему.

Финансист Уоррен Баффет работал разносчиком газет. В 11 лет он купил на заработанные деньги свои первые акции, и с тех пор продолжает это делать.

Николь Кидман с первой большой зарплаты купила родителям стиральную машину, а себе – пару сапог, которые она до сих пор считает самыми крутыми в своей жизни.

Дженнифер Лопес с первой крупной зарплаты приобрела себе Mercedes вместо хэтчбека Honda. Успешный бизнесмен и владелец баскетбольной команды на свой заработок приобрел свои первые кроссовки для баскетбола.

Калеб Маклафлин, который играет Лукаса в культовом сериале Netflix «Очень странные дела», признался, что с одной из первых зарплат купил кроссовки Jordan Wings. Такая обувь стоит до 2000 долларов.

Дита фон Тиз работала продавцом в магазине белья, и почти всю свою первую зарплату потратить на роскошный комплект. Впоследствии он стал основой ее собственной коллекции нижнего белья.

Селена Гомес первую зарплату в «Волшебниках из Вэйверли Плейс» потратила на оплату аренды жилья, которое ее семья снимала в Лос-Анджелесе после переезда из Техаса.

Актриса Ариэль Винтер из фильма «Современная семья» купила с первой большой зарплаты много обуви. А комедийная актриса Кэти Гриффин с первого серьезного заработка купила дом маме и папе.