Прорыв на саммите НАТО: Турция сняла вето с заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс

Турция сняла вето с заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс после подписания трехстороннего меморандума

Глава НАТО Столтенберг по итогам заседания сказал

Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал он журналистам в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.

Прорыв произошел после того, как три страны подписали совместный меморандум "о полной поддержке против угроз безопасности друг друга".

Наблюдатели уверены, что готовность Турции поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО является значительным шагом по сравнению с оппозицией, изначально выраженной президентом Эрдоганом.

Опубликовано: Андрей Авдей

 

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