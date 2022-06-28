Прорыв на саммите НАТО: Турция сняла вето с заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс
Турция сняла вето с заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс после подписания трехстороннего меморандума
Глава НАТО Столтенберг по итогам заседания сказал
Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал он журналистам в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.
Прорыв произошел после того, как три страны подписали совместный меморандум "о полной поддержке против угроз безопасности друг друга".
Наблюдатели уверены, что готовность Турции поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО является значительным шагом по сравнению с оппозицией, изначально выраженной президентом Эрдоганом.
Опубликовано: Андрей Авдей
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