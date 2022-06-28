Прорыв на саммите НАТО: Турция сняла вето с заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс

Турция сняла вето с заявки Финляндии и Швеции о вступлении в альянс после подписания трехстороннего меморандума

Глава НАТО Столтенберг по итогам заседания сказал

Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — сказал он журналистам в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.

Прорыв произошел после того, как три страны подписали совместный меморандум "о полной поддержке против угроз безопасности друг друга".

Наблюдатели уверены, что готовность Турции поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО является значительным шагом по сравнению с оппозицией, изначально выраженной президентом Эрдоганом.