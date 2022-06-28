США ввели мощные санкции против России, они затронули золото и оборонную промышленность

США ввели санкции в отношении более чем 100 объектов, а также запрет на импорт российского золота. Такие меры были приняты в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя лидеры G7.

Американский Минфин сообщает о введении санкций в отношении 70 организаций, многие из которых имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы РФ.

Санкции также затрагивают 29 человек. Этот шаг направлен на создание препятствий для разработки и развертывания российского оружия и технологий.

Предусмотрена заморозка всех американских активов лиц, включенных в список. Гражданам США запрещается вести с ними какие-либо дела.

Новые санкции введены против государственного аэрокосмического и оборонного конгломерата Ростех. К нему относятся более 800 организаций.

В санкционный список попала Объединенная авиастроительная корпорация, которая производит истребители МиГ и СУ. Контрольный пакет акций принадлежит Ростеху. В перечень включен производитель стратегических бомбардировщиков и транспортных самолетов Туполев.

Санкции введены в отношении компании «Росэлектроника», производителя грузовиков КАМаЗ и его дочерних компаний.

Золото является крупнейшим неэнергетическим экспортом России. В стране производится порядка 10% всего драгоценного металла, добываемого в мире.

Для российского Центробанка это важнейший актив, особенно в условиях ограничения на доступ к активам, которые хранятся за границей.