Турция подтвердила: Финляндия и Швеция станут членами НАТО

Свершилась одна из важных и интересных процедур - Швеция и Финляндия теперь в составе НАТО

Президент Саули Ниинисте заявил, что лидеры трех стран подписали совместное соглашение после переговоров во вторник. По его словам, меморандум “подтверждает, что [Турция] на Мадридском саммите на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО”.



После срочных переговоров на высшем уровне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил: “Теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО”.



Турция заявила, что “получила то, что хотела”, включая “полное сотрудничество... в борьбе с” курдскими повстанческими группировками, к которым, по мнению Анкары, Хельсинки и Стокгольм проявили снисхождение.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, критиковал то, что он считает слабым подходом Швеции и Финляндии к Рабочей партии Курдистана, или РПК, и ее сирийскому филиалу. Американская поддержка сирийских курдских боевиков в борьбе с группировкой "Исламское государство" также годами приводила Турцию в ярость.



Турция потребовала от Финляндии и Швеции экстрадиции разыскиваемых лиц и отмены ограничений на поставки оружия, введенных после военного вторжения Турции на северо-восток Сирии в 2019 году.



Выход из тупика позволит лидерам НАТО сосредоточиться на своей ключевой проблеме: все более непредсказуемой и агрессивной России, с которой Финляндию разделяет граница протяженностью 1340 километров.



Столтенберг заявил в понедельник, что союзники по НАТО согласятся на саммите увеличить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз, с 40 000 до 300 000 военнослужащих. Войска будут базироваться в своих странах, но будут направлены в конкретные страны на восточном фланге НАТО, где альянс планирует наращивать запасы оборудования и боеприпасов.



Вторжение России в Украину побудило Швецию и Финляндию отказаться от своего давнего неприсоединившегося статуса и подать заявку на вступление в НАТО. Но Эрдоган заблокировал этот шаг, настояв на том, чтобы скандинавская пара изменила свою позицию в отношении курдских группировок.