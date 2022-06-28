В палате общин Британии уличили во лжи министра иностранных дел Лиз Транс
Во время заседания комитета по иностранным делам Лиз Транс уличили во лжи по поводу нарушения прав человека в странах Персидского залива
Крис Брайант, член Комитета по иностранным делам Палаты общин от Лейбористской партии во время обсуждения документа по торговле со странами Персидского залива спросил министра иностранных дел:
Вы говорите: "Правительство будет привлекать к ответственности тех, кто нарушает права человека". Как Вы в настоящий момент делаете это в отношении стран Персидского залива? Вы поднимали лично этот вопрос с лидерами этих стран?
Получит от Лиз Транс утвердительный ответ, Брайант парировал:
Ваш представитель говорит, что нет.
Далее уличённая во лжи министр так и не смогла внятно ответить, когда и с кем она поднимала этот вопрос во время встреч с лидерами стран Персидского залива
Опубликовано: Андрей Авдей
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