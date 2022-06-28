В палате общин Британии уличили во лжи министра иностранных дел Лиз Транс

Во время заседания комитета по иностранным делам Лиз Транс уличили во лжи по поводу нарушения прав человека в странах Персидского залива

Крис Брайант, член Комитета по иностранным делам Палаты общин от Лейбористской партии во время обсуждения документа по торговле со странами Персидского залива спросил министра иностранных дел:

Вы говорите: "Правительство будет привлекать к ответственности тех, кто нарушает права человека". Как Вы в настоящий момент делаете это в отношении стран Персидского залива? Вы поднимали лично этот вопрос с лидерами этих стран?

Получит от Лиз Транс утвердительный ответ, Брайант парировал:

Ваш представитель говорит, что нет.

Далее уличённая во лжи министр так и не смогла внятно ответить, когда и с кем она поднимала этот вопрос во время встреч с лидерами стран Персидского залива