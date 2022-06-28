Регина Тодоренко назвала новость о своих родах чушью
Телеведущая опровергла информацию о родах, добавив, что ей стыдно за коллег по цеху, и может ли после такого она их считать коллегами.
Возмущение звезды абсолютно понятно.
Утром в СМИ появилась новость о том, что Регина Тодоренко родила второго ребенка.
Информация якобы была получена от близких друзей.
Однако сама телеведущая опровергла новость, обвинив журналистов в распространении фейка:
Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у PR-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?
Беременность Тодоренко поклонники заметили еще в марте, собственно, телеведущая и не отрицала того, что у неё и Влада Топалова будет второй ребёнок.
Опубликовано: Андрей Авдей
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