Регина Тодоренко назвала новость о своих родах чушью

Телеведущая опровергла информацию о родах, добавив, что ей стыдно за коллег по цеху, и может ли после такого она их считать коллегами.

Возмущение звезды абсолютно понятно.

Утром в СМИ появилась новость о том, что Регина Тодоренко родила второго ребенка.

Информация якобы была получена от близких друзей.

Однако сама телеведущая опровергла новость, обвинив журналистов в распространении фейка:

Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у PR-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?

Беременность Тодоренко поклонники заметили еще в марте, собственно, телеведущая и не отрицала того, что у неё и Влада Топалова будет второй ребёнок.