Подкормка для перцев, которая легко готовится и дает отличный результат

Крепкая рассада иногда не оправдывает ожидания, и урожай все равно получается хилый и скудный. Кустики перца в какой-то момент перестают расти и развиваться. Проблему решает хорошая подкормка.

Опытные садоводы рекомендуют очень простое и удобное средство для поддержки перцев, после которого они быстро идут в рост и радуют отменным урожаем. Его легко приготовить и все компоненты доступны.

Пластиковое ведро надо наполнить полностью сорной травой. Хорошенько примять ее и сверху положить груз.

Содержимое ведра залить горячей водой (t +80 градусов), оставив сверху 2-3 см от края ведра. Сюда же добавить 30-50 г хлебопекарных дрожжей, растворенных в теплой воде.

Ведро помещают под полиэтилен и хранят в теплом месте полтора суток. Раствор процеживается и разводится водой в два раза.

Эту жидкую подкормку вливают под корни, пол литра идет на один куст. Когда питательный состав впитается, перцы еще раз поливают чистой водой.

Сорняки в ведре выбрасывать не нужно, их можно повторно залить водой и сделать новый настой для второй порции подкормки.

Результат такой процедуры будет виден уже через пару дней: перцы окрепнут, листья станут зеленее.

Главный плюс удобрения - сбалансированный состав, который подходит именно данному типу грунта.