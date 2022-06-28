Полянский: Выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН является нарушением правил
Заместитель постпреда России при ООН Полянский обвинил назвал выступление Зеленского нарушением правил
Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Полянский заявил, что выступление Зеленского нарушает правила организации.
Полянский заявил, что выступление президента Украины не было согласовано с российской стороной, что является нарушением.
О том, что украинский президент будет выступать по видеосвязи, было сказано лишь непосредственно перед выступлением.
Это нарушает правила работы Совета Безопасности, уверяет Дмитрий Полянский.
"Выступление на Совете Безопасности ООН Владимира Зеленского в дистанционном формате не было согласовано со всеми членами этого органа, о нем было объявлено в последний момент, что нарушает действующую практику работы Совбеза, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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