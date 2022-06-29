Дачники рассказали о правилах выращивания имбиря в домашних условиях

Имбирь можно вырастить в домашних условиях из обычного корня, купленного в магазине.

Посадка имбиря в домашних условиях:

У имбиря очень долгий процесс вегетации. Чтобы корешок полностью вызрел, ему нужно время. Процесс формирования корневища имбиря во многом аналогичен созреванию корневого сельдерея.

Имбирь декоративное и полезное для здоровья растение, его корень поможет перебороть более 25 видов заболеваний, например такие как грипп, простуда и т.д. И самое главное не нанеся вреда организму.

Поэтому, все кто знает полезные свойства этого чудесного растения, хочет вырастить его у себя на участке или на подоконнике. Сегодня я вас научу выращивать имбирь у себя дома.

Выбираем корень:

Корень имбиря должен быть плотный, гладкий, свежий, без повреждений и со спящими почками. Почки обязательно должны присутствовать при посадке, если их нет, можете положить в тёмное и влажное место и почки прорастут.

Если почки спящие можем их разбудить, поместив на 2 часа в теплую воду. После того как почки проросли, можем приступать к посадке. Нужно корень разрезать на несколько частей, так чтобы на каждой части была почка и присыпать древесной золой.

Горшок:

Важный момент выбор правильного горшка - он должен быть невысокий, и не узкий. Горшок должен быть широкий, с дренажным отверстием, для того, чтобы напитать корень кислородом, чтобы фильтровалась вода. Для чего вы спросите нужен широкий горшок? Отвечу, имбирь растёт в ширь, а не вглубь.

Почва:

Этот момент очень важен, для посадки имбиря. Почва должна быть приготовлена особым способом. В горшок насыпаем гравий 3-4 см, затем смесью из земли, речного песка, торфа.

Если нет, то можно купить землю в магазине богатую минералами. После того как подготовили почву, высаживаем имбирь почками верх на глубину 2 см.

Так как имбирь из жарких стран, он любит жару, но и также влажность. Поэтому мы его постоянно должны поливать и обрызгивать особенно, если жаркое лето.

Летом имбирь выносим на свежий воздух, но не даём попасть солнечным лучам на растения. Для того, чтобы рост был быстрый нужна температура 20-25C.

Зимой обильно не нужно поливать, так как мы можем допустить гниение корневища. И температура должна быть для роста 18–20 C. Если ниже этой температуры, то имбирь может в пасть в спячку и рост прекратиться.

Весной у имбиря период вегетации, и длиться он с апреля по октябрь. В этот период нужно опрыскивать и подкармливать минеральным удобрением, делать пересадку, размножать. Для того чтобы получить урожай, придётся набраться терпением и ждать 8-10 месяцев.