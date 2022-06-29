Эксперты рассказали о побочных эффектах вакцин от обезьяньей оспы

Представители американской системы здравоохранения отмечают, что большинство людей, заболевших обезьяньей оспой, благополучно выздоравливают. Но есть и долгосрочные последствия.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с мая подтверждено более 4100 случаев заражения, один из которых оказался смертельным. Заболевшие выявлены в 47 странах Европы и Южной Америки.

Только за 28 июня в США было зарегистрировано 240 новых случаев обезьяньей оспы. Ее симптомы похожи на грипп, заболевание часто сопровождается сыпью на разных частях тела.

Вакцина от оспы обезьян Jynneos разрешена для введения людям старше 18 лет. Она считается более безопасной, чем другие варианты. Препарат создан из вируса, связанного с обычной и обезьяньей оспой.

Существует также вакцина ACAM2000, которая вводится через раздвоенную, а не обычную иглу. Она может давать побочные эффекты в виде воспаления тканей сердца и отека мозга.

В Нью-Йорке уже открыли клинику, в которой вакцинируют людей из группы риска, в том числе геев и бисексуалов.

Оспа обезьян передается через тесный физический и интимный контакт. Врачи отмечают, что риск заражения низок, однако каждый, у кого был контакт с зараженным человеком, тоже может заболеть.

При появлении необычной сыпи на коже, особенно в сопровождении слабости, озноба, мышечных болей и лихорадки необходимо немедленно обратиться к врачу.