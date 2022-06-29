Байден не смог без суфлера произнести речь и назвал НАТО угрозой для самого себя

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь не смог самостоятельно произнести речь.

Джо Байден вновь показал миру, что у него, возможно, начинаются возрастные проблемы с состоянием здоровья.

На этот раз президент Соединенных Штатов произносил речь в столице Испании, Мадриде, но не смог сделать ее связной без суфлера.

Американский презент рассуждал об угрозах, которые стоят перед североатлантическим альянсом, но, кажется, запутался в количестве этих угроз.

"Суть в том, что вместе альянс угрожает своему положению… разбирается с угрозами и усиливает своё положение против угроз с Востока и Юга", - несвязно сказал Байден.

Опубликовано: Николай Скира

 

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