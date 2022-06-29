Беларусь будет оплачивать внешний долг в рублях
Республика Беларусь будет платить по еврооблигациям в своей национальной валюте.
Беларусь приняла решение об оплате своего внешнего долга в национальной валюте - в рублях, передает российское агентство "Интерфакс"
Такое решение было принято в связи с невозможностью погасить внешний долг в иностранной валюте из-за введенных Западом санкций.
"Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций", - так обосновал решение Совмин Беларуси.
Отметим, что аналогичное решение было принято Российской Федерацией также из-за санкций.
Опубликовано: Николай Скира
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