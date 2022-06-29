Китай обвиняет США в попытках создать новое НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Пекине обращают внимание на то, что на этой неделе на саммите НАТО в Испании впервые присутствуют лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии.

Китай считает это попыткой создать новый альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США отвергают эту идею, но в то же время администрация Байдена укрепляет связи с государствами из этой части мира.

Партнерские отношения с ними важны для США в плане противостояния напористости Китая в отношении спорных территорий.

Есть серьезные опасения по поводу того, что КНР вторгнется в Тайвань в ближайшее время. Это спровоцирует масштабную войну в Азии.

На недавней встрече группы БРИКС лидер Китая Си Цзиньпин обвинил США в желании расширить военные союзы, разделить мировую экономику на взаимоисключающие зоны.

Доцент по китайской политике в Университете Гонконга Вивиан Чжан говорит, что КНР чувствует себя окруженным и находящимся под угрозой в данной ситуации.

Вместе с тем Китай усиливает военную активность вокруг Тайваня и становится настойчивым в отношении спорных территорий у побережья от Японии до Филиппин.

При этом Китай остается крупнейшим торговым партнером Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии и активно использует этот рычаг в геополитических спорах.