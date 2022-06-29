Журналист Красовский Пугачевой: расскажите, как вы просили бабки на юбилей

После угроз Пугачёвой, что она заговорит, Красовский напомнил певице, что и о ней можно рассказать много интересного.

Примадонна, испугавшись того, что на её мужа, Максима Галкина, могут завести дело за фейки о российской армии, заявила:

Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь

В ответ журналист Антон Красовский заявил, что и у него есть компромат Пугачёву:

нам тоже есть что рассказать про нее, если что

Также журналист вспомнил эпизод, когда примадонна у некоего начальника выпрашивала "бабки на юбилей", на что тот показал певице её счета из казино.