В Сан-Антонио арестовали 19-летнего парня, который обещал устроить массовую стрельбу в Amazon

19-летний сотрудник склада Amazon Родольфо Вальдивия Асевес был арестован по обвинению в террористических угрозах.

Подозреваемый рассказывал женщине, работающей на том же складе, что собирается устроить там массовую стрельбу. Полиция утверждает, что располагает подтверждениями этой информации.

На прошлой неделе на складе сработала пожарная сигнализация. Про это Асевес сказал своей коллеге, что хорошо бы включить этой сигнализацию в случае массовой стрельбы.

Он добавил, что планирует такой расстрел. Сначала женщина никому не рассказала об этом, потому что боялась мести Асевеса. Но потом она сообщила руководству.

Она рассказала, что Асевес называл своим идолом 18-летнего стрелка из Увальде, который в прошлом месяце убил 19 детей и двоих учителей. Он также говорит, что устал жить и купил винтовку AR.

Отец подозреваемого рассказал полицейским, что у его сына диагностированы психические заболевания.

В 16 лет он дважды лежал в психиатрической клинике, но давно перестал принимать лекарства.

Родители забеспокоились, когда узнали, что их сын купил оружие. В данный момент Асевес находится под залогом в 50 000 долларов.