Эксперты рассказали о полезных свойствах йода

Знаете ли вы, что дефицит йода в настоящее время рассматривается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее распространенный и легко предотвратимый случай нарушения когнитивного развития у детей в мире?

И сегодня расскажем про такое заболевание, как серая гниль у земляники:

Если вы хотите обезопасить свою землянику от серой гнили и от вредителя малинно-земляничного долгоносика, то нужно обработать 2 раза йодным раствором и соблюдать интервал 4-7 дней.

Первая обработка до того как зацвела земляника, а вторая - после цветения. Обильно опрыскиваем кустики земляники и почву между рядами. Тем самым

вы защитите землянику. Состав: для приготовления йодного раствора возьмите 10 литровое ведро с водой и смешайте с 1 мл йода 5%.

Заболевание яблони плодовой гнилью:

Я думаю, вы тоже не хотите наблюдать, как на яблонях образуется плодовая гниль. Поэтому мы приготовим наш раствор, который эффективно справиться с этой проблемой и защитит яблоню.

Первое опрыскивание делается по листу за месяц до сбора урожая, и второе после того как прошло 3-4 дня после первого опрыскивания.

Состав: для приготовления берём 10 литров воды и смешиваем с 10 мл йода.

Заболевание винограда милдью и оидиум:

Кто выращивает виноград, сталкивался с таким заболеваниями, как милдью и оидиум. И сейчас я расскажу как устранить эти болезни с винограда. Как только заметили первые признаки заболевания, сразу же обильно опрыскивайте кусты йодным раствором и повторяйте процедуру каждую неделю.

Состав: берём 10 литровое ведро с водой и смешиваем с 8 мл йода.

Обрабатываем семена перед посевом:

Если вы хотите эффективно обеззаразить семена перед тем как посадить,то поможет вам в этом йодный раствор. Возьмите марлю или хлопчатобумажную ткань, заверните в неё семена и поместите на 6 – 8 часов в йодный раствор.

После не промывайте, а высушите до состояния сыпучести и можете садить.

Состав: возьмите 1 литровую тару с водой, и дайте ей отстояться сутки, после капните каплю йода.

Обрабатываем картофель перед тем как посадить:

Если вы хотите чтобы ваш картофель быстро взошёл, и был устойчив к заболеванию фитофтороза и парше. Готовим йодный раствор. Нужно разложить в один слой картофель там, где нет солнца , и опрыскиваем раствором.

После того как подсохнет, переворачиваем и повторяем процедуру. Обработку делаем перед тем как посадить.

Состав: для приготовления берём 10 литровое ведро с водой и смешиваем с 2 мл йода.

Хочу вас успокоить, если вы опасаетесь применять йодный раствор. Эти все рецепты содержат минимальную дозу йода и разбавляются с 10 литрами воды, соответственно не может навредить нашему организму в отличие от химических препаратов.

Йод в регионах, которые находятся далеко от морского побережья нашей страны, будет полезен для здоровья, где есть его недостаток . И приходиться восполнять йодадефицит, употреблением лекарственных средств или рыбы, морской капусты.

Но там содержание йода очень малое. А такими рецептами вы можете восполнить йод в вашем организме. Но для того, чтобы получить хороший урожай не стоит злоупотреблять йодом, а придерживаться нормы в рецептах.