Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает, что российские системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник недалеко от Курска.
29 июня губернатор Курской области России Роман Старовойт экстренно сообщил, что вооружённые силы Украины вновь попытались совершить нападение на суверенные российские территории, но потерпели неудачу благодаря работе систем противовоздушной обороны армии РФ.
"Сегодня примерно в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации, разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие", — рассказал Старовойт.
Также политик отметил, что в районе происшествия сотрудники российских правоохранительных ведомств усилили оборону и несут дежурство повышенной готовности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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